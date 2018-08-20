В Испании застрелили напавшего на полицейский участок

В городе Корнелья-де-Льобрегат на северо-востоке Испании, в автономной провинции Каталония, полиция застрелила мужчину, который с ножом ворвался в полицейский участок.
По официальному сообщению, нападение произошло в ночь на понедельник. Нападавший атаковал сотрудников полиции, поэтому по нему был открыт огонь - говорится в сообщении. Никто из полицейских не пострадал.
Испанские СМИ приводят подробности инцидента. По их сообщениям, нападавший был уроженцем Алжира и выкрикивал исламистские лозунги. Полиция не комментирует эти утверждения.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.