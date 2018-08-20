Евросоюз завершил программу помощи для Греции

В понедельник успешно завершилась третья программа международной макрофинансовой помощи Греции, заявили в организации "Европейский стабилизационный механизм" (ESM). В сообщении фонда сказано, что "благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на чрезвычайно выгодных условиях, страна смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов".

Глава Еврогруппы Марио Чентеро, на которого ссылается Deutsche Welle, отметил успех проведенных реформ. По его словам, они заложили основу для дальнейшего стабильного развития Греции: растет ВВП, бюджет и торговля, а также снижается безработица. Успешное завершение программы помощи чиновник назвал "позитивным сигналом" для Греции и всего Евросоюза.

Его оптимизм не разделяет бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. В интервью Bild он высказал мнение, что Греция остается "в той же черной дыре и все больше в ней увязает".

По словам председателя совета управляющих EMS Марио Сентено, фонд не планирует запускать новых программ для Афин. В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать внешние заимствования.

За последние восемь лет Греция, испытывая острый бюджетный кризис, получила более 200 миллиардов евро от ESM и Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). В ходе реализации программ греческие власти вынуждены были принять меры жесткой экономии, сократив в том числе пенсии и иные социальные выплаты. Аналогичная помощь ранее была оказана Ирландии, Испании, Португалии и Кипру.