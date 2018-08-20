В Харькове была стрельба в здании горсовета, убит полицейский

В Харькове в ночь на понедельник совершено нападение на здание городского совета. Нападавший с оружием ворвался в здание и ранил охранника, а затем открыл огонь по полицейскому патрулю, который прибыл на место происшествия. Один полицейский был ранен и впоследствии умер в больнице. Ответным огнем нападавший был застрелен, его личность сейчас устанавливается.

По некоторым сообщениям, нападавший стрелял и по прохожим и проезжавшим машинам. В полиции, однако, опровергли сообщения о том, что ранены 4 человека.

В полиции Украины в данный момент не рассматривают версию о том, что нападавший был как-то связан с Россией или поддерживаемыми ею сепаратистами. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, стрелявший мог быть пьян и действовать из хулиганских побуждений. Рассматривается и версия его конфликта с местными властями.