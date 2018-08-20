"Дождь": в Москве за квартиры для судей бюджет платит дважды

В Москве действует схема, по которой за казенные квартиры для судей, прокуроров и следователей бюджет платит дважды, утверждается в расследовании, опубликованном в понедельник телеканалом "Дождь".

Жилье под эгидой помощи очередникам возводится за счет городского бюджета, а приобретается за счет федерального. А вся прибыль, как утверждает "Дождь", остается у предприятия, связанного с вице-мэром Маратом Хуснуллиным.

При этом в очереди за жильем в Москве стоит почти 70 тысяч семей.

По данным портала госзакупок, Верховный суд России с 2016 года ежегодно приобретает несколько квартир у "Управления гражданского строительства" (УГС), дочернего предприятия департамента строительства Москвы. Жилье построено за бюджетный счет по программе "Жилище", а затем безвозмездно передано в управление УГС, которое продает его, в том числе через аукцион – стандартную процедуру госзакупок.

По такой же схеме квартиры у этой компании покупает Генеральная прокуратура, Управление делами президента, Арбитражный суд Москвы, прокуратура, Московская академия Следственного комитета.

Таким образом, жилье для судей и силовиков строится за счет городской казны, а потом оплачивается из федерального бюджета. Обратно в бюджет города средства не возвращаются, прибыль остается у "Управления гражданского строительства", выяснил "Дождь".

На запрос телеканала в компании заявили, что на вырученные средства финансируют строительство новых объектов. Верховный суд России пока не ответил на просьбу о комментарии.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль казенного предприятия за четыре года выросла почти в 500 тысяч раз – до 14 миллиардов рублей.

По оценкам опрошенных "Дождем" экспертов, этой суммы хватило бы, чтобы построить не менее 10 многоэтажных домов и сократить очередь в несколько раз. Сейчас получить или приобрести квартиры на льготных условиях могут те, кто вставал в нее почти 30 лет назад.