Total сворачивает проекты в Иране из-за угрозы санкций США

Французская нефтегазовая компания Total официально свернула свои проекты в Иране и прекратила работу в этой стране в связи с выходом Соединенных Штатов из "ядерной сделки" с Ираном и возобновлением действия американских санкций против Тегерана. Об этом заявил в понедельник министр нефти иранского правительства.

По словам министра, Иран ищет компанию, которая заменила бы Total, в частности, при разработке крупного газового месторождения "Южный Парс". Ожидается, что это будет китайская государственная компания.

Соединенные Штаты ранее заявили, что подвергнут санкциям компании из третьих стран, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном в нарушение санкций США.

Страны Европейского союза, включая Францию, не согласны с решением США и заявляют о намерении сохранить "ядерную сделку" с Ираном. ЕС одобрил меры по поддержке компаний, которые будут продолжать работать с Ираном. При этом лидеры Евросоюза признают, что многие европейские компании, опасаясь реакции Вашингтона, все равно уйдут из Ирана.

Ранее в понедельник представитель иранского МИД призвал страны ЕС, Россию и Китай увеличить усилия для того, чтобы спасти "ядерную сделку".