Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Total сворачивает проекты в Иране из-за угрозы санкций США

Смотреть комментарии

Французская нефтегазовая компания Total официально свернула свои проекты в Иране и прекратила работу в этой стране в связи с выходом Соединенных Штатов из "ядерной сделки" с Ираном и возобновлением действия американских санкций против Тегерана. Об этом заявил в понедельник министр нефти иранского правительства.

По словам министра, Иран ищет компанию, которая заменила бы Total, в частности, при разработке крупного газового месторождения "Южный Парс". Ожидается, что это будет китайская государственная компания.
Соединенные Штаты ранее заявили, что подвергнут санкциям компании из третьих стран, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном в нарушение санкций США.

Страны Европейского союза, включая Францию, не согласны с решением США и заявляют о намерении сохранить "ядерную сделку" с Ираном. ЕС одобрил меры по поддержке компаний, которые будут продолжать работать с Ираном. При этом лидеры Евросоюза признают, что многие европейские компании, опасаясь реакции Вашингтона, все равно уйдут из Ирана.

Ранее в понедельник представитель иранского МИД призвал страны ЕС, Россию и Китай увеличить усилия для того, чтобы спасти "ядерную сделку".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG