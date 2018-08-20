В КНДР встретились разделенные семьи с Юга и Севера Кореи

Около 90 семей с Юга и Севера Кореи встретились в понедельник на северокорейской горе Кумган, сообщает Reuters. Около 330 южнокорейцев, многие из которых передвигаются в инвалидных колясках, повстречали 185 родственников с Севера. Они не виделись с ними более 60 лет – после разделения Кореи и Корейской войны.

Нынешняя встреча продлится три дня, после чего в четверг в северокорейский регион Кымгансан прибудут еще 88 семей – 469 человек с Юга и 128 жителей Севера.

За последние 18 лет состоялось 20 аналогичных встреч. За этот период более 130 тысяч жителей Южной Кореи подали заявление, в котором высказали желание встретиться со своими родственниками из КНДР, однако многие из них умерли, так и не дождавшись встречи.

К настоящему моменту более 57 тысяч оставшихся в живых южнокорейцев, подавших заявки, зарегистрировались для кратких свиданий, которые длятся лишь 11 часов и часто заканчиваются болезненными прощаниями. Многим из участников встреч более 80 лет, а самому пожилому – 101 год.

Это первый акт временного воссоединения семей за последние три года. Программа встреч, действующая с 2000 года, была приостановлена на фоне активной разработки ядерного оружия в КНДР. Это привело к масштабным санкциям против Пхеньяна и ухудшению отношений между Северной и Южной Кореей. Ситуация изменилась после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал американскому президенту Дональду Трампу свернуть ракетно-ядерную программу.