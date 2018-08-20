Россия будет красной. Фильм о юном коммунисте из Владивостока

Юный коммунист Алексей Борисенко учится во Владивостоке, занимается агитацией и пропагандой революционных идей, – но это не мешает ему находиться в товарищеских отношениях с местными сторонниками Алексея Навального.

Окончание школы и поступление в ВУЗ – не главное в жизни Борисенко. Владивосток ему мал, он хочет изменить весь мир и в качестве первого шага к этому отправляется в Москву на съезд "Революционной рабочей партии".

Несколько дней из жизни юного коммуниста – в фильме Татьяны Вихревой, Александры Кулак, Александра Расторгуева, Михаила Хурсевича, Георгий Ермоленко и Марии Гавриловой.