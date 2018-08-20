Афганская армия освободила 149 захваченных талибами заложников

Афганские чиновники заявили об освобождении в понедельник 149 человек, которые несколькими часами ранее были захвачены движением "Талибан" в провинции Кундуз.

После того, как группировка остановила три автобуса и похитила пассажиров, направлявшихся в Кабул отметить праздник Ид аль-Адха, правительственные войска провели операцию по освобождению заложников. По заявлению афганских властей, в ходе перестрелки были убиты 7 талибов.

21 заложник остается в руках у похитителей.

Инцидент произошел вопреки призыву афганского правительства к трехмесячному перемирию. Талибы ответили отказом на призыв к прекращению огня, однако пообещали освободить сотни пленных по случаю приближения исламского праздника жертвоприношения, который отмечается на этой неделе.

В последнее время талибы активизировали наступательные операции. После вывода значительного числа военнослужащих НАТО в 2015 году из Афганистана внутренний конфликт в стране обострился. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государство". Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения безосновательными.