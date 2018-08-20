В Чечне произошли четыре нападения на полицейских

В Чечне в понедельник почти в одно и то же время произошло сразу несколько вооруженных нападений на полицейских.

Как сообщает РИА Новости, в Грозном в результате перестрелки убит сотрудник полиции. Сколько было нападавших, задержан ли кто-либо из них - пока не известно.

Также в Грозном было совершено нападение на пост дорожной полиции. По уточненным данным, пострадал один полицейский - на него наехал автомобиль, за рулем которого был нападавший. Он был застрелен.

В Шалинском районе Чечни в помещение отдела полиции в понедельник ворвались двое людей, вооруженных ножами. Двое полицейских были ранены. По нападавшим открыли огонь, они убиты.

К северу от Шали в селении Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя у поста полиции. Он погиб. Других погибших и пострадавших нет.

Таким образом, по последним данным, в результате четырех нападений погиб один полицейский, ранены трое. Погибли не менее четырех нападавших.

