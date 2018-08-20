Петербуржцу грозит принудительное лечение за анекдот в соцсети

В Санкт-Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное психиатрическое лечение Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за публикации в соцсети "ВКонтакте". В одной из них содержался анекдот о неверии в выборы, в другой – карикатура про "холодных ватников".

На основании этих материалов, опубликованных три года назад, в декабре 2017 года против Никитина было возбуждено уголовное дело по обвинению в "возбуждении вражды". Об этом Интерфаксу рассказал адвокат обвиняемого Максим Камакин. По его словам, намерение отправить подзащитного в лечебницу возникло после того, как ему провели психиатрическую экспертизу.

Авторами экспертного заключения, которое выявило "ненависть" в постах Никитина, была Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности "научный коммунизм", а также криминалисты Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева. Сторона защиты потребовала исключить их выводы как недопустимые доказательства, основанные на домыслах.

В августе владелец "ВКонтакте" Mail.ru Group призвала освободить осужденных за репосты и лайки в соцсетях. Назвав реакцию властей немотивированно жесткой, она попросила Верховный суд не допустить повторения подобных случаев, а Минюст – переработать методику экспертиз по таким делам. Тогда же администрация "ВКонтакте" пообещала предоставить пользователям возможность оставлять профиль открытым только для друзей. Оппозиционные политики и активисты, в свою очередь, обвиняют "ВКонтакте" в передаче полиции и следственным органам – даже без решения суда – данных пользователей.