Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп в понедельник обрушился с критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера и его команду, расследующую предполагаемое вмешательство России в американские выборы и возможный сговор Трампа с Кремлем. Он написал в твиттере, что лишь благодаря его доброй воле "опозорившие и дискредитировавшие себя Боб Мюллер и его команда" смогли поговорить с юрисконсультом Белого дома.

Подчеркнув, что сговора его команды с Россией не было, глава Белого дома предложил комиссии Мюллера обратить внимание на Демократическую партию. По мнению Трампа, демократы "лгут", ведут кампанию против его сторонников в правительстве, а также скрывают "пропавшие письма" Хиллари Клинтон.

На этом основании американский президент обвинил команду Мюллера в том, что она "пытается повлиять на выборы" - очевидно, имея в виду промежуточные выборы в Конгресс в ноябре этого года. Глава Белого дома заявил, что обвинения в препятствии правосудию призваны прикрыть провал в деле о сговоре с Россией, которое Трамп назвал "липовым".

Комментарии американского лидера последовали на следующий день после того, как бывший директор ЦРУ Джон Бреннан объявил о том, что готов через суд добиться запрета для Трампа лишать бывших разведчиков доступа к государственной тайне. Ранее такого доступа по указанию Трампа лишился сам Бреннан. Аналогичная угроза нависла над еще несколькими бывшими руководителями разведки. В защиту Бреннана выступили 6 экс-директоров ЦРУ. По последним данным Reuters, к ним присоединились около 200 бывших сотрудников Госдепартамента и Министерства обороны.

Трамп обвинил Бреннана и ряд других отставных сотрудников спецслужб в том, что они манипулируют секретной информацией для атаки на президента в рамках "российского" расследования.