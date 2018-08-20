Путин объявил проверку в войсках перед учениями "Восток-2018"

Внезапная проверка боеготовности началась в частях Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войсках, Дальней и Военно-транспортной авиации. Соответствующее указание дал Владимир Путин, соообщает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений "Восток-2018". Нынешняя проверка проводится в период с 20 по 25 августа. По словам Шойгу, минобороны обращает особое внимание на организацияю непрерывного и устойчивого управления войсками.

Министр поручил соблюдать требования безопасности особо тщательно, "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

Действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья — изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки учтут, оценивая готовность соединений к учениям "Восток-2018". По словам Шойгу, эти маневры станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии.​