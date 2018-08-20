Папа римский Франциск попросил прощения за педофилию в Церкви

Глава Римско-католической церкви папа Франциск осудил сексуальные злоупотребления со стороны священников и публично раскаялся. Соответствующее письмо он обнародовал 20 августа. На днях американская коллегия присяжных опубликовала многостраничный документ о педофилии среди католического духовенства. Об этом сообщает NPR (National Public Radio, Национальное общественное радио).

В своем послании Франциск обвинил в "соучастии" тех церковных служителей, которые, по его словам, предпочли оправдать обидчиков вместо того, чтобы защитить мальчиков и девочек от домогательств со стороны священников.

Франциск назвал "зверствами" те способы совращения малолетних, которые описаны в американском документе. Среди них – порнография, алкоголь, беседы, приставания и прямые половые контакты, вербальное и физическое насилие.

От имени всего церковного сообщества он "с позором и покаянием" признал, что Церковь своевременно не отреагировала на ту боль, которую она причинила "столь многим жизням". Папа римский пообещал принять меры, однако не стал их конкретизировать.

15 августа Большое жюри в штате Пенсильвания выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата. Через два дня после обнародования доклада представитель Ватикана Грег Берк заявил, что католическая церковь осуждает сексуальные домогательства к детям.