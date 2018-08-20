Чешские кинематографисты 21 августа начинают акцию в поддержку Сенцова

Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала "цепной" голодовки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской тюрьме.

Агентству ЧТК об этом сообщил один из инициаторов акции, документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS). С 14 мая текущего года Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку протеста, требуя освободить из российских тюрем 64 украинских политзаключенных.

Как сообщает Русская служба Радио Прага, чешские кинематографисты ранее обращались к депутатам Нижней палаты парламента ЧР и сенаторам с призывом выступить в поддержку Сенцова и направить свой протест президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.