У посольства России в Праге прошла общественная акция

В Праге в понедельник, 20 августа, у посольства России прошла акция протеста, приуроченная к 50-летию вторжения советских войск в Чехословакию. Участники акции вспоминали сограждан, погибших при начале советской оккупации Чехословакии 21 августа 1968 года.

Пришедшие к российскому посольству – десятки граждан Чехии, Украины, России – выразили недовольство современной политикой Москвы и её ролью в конфликте на востоке Украины. Участники акции говорили и о вмешательстве Кремля в политику Чешской республики, о тех чешских политиках в окружении президента Милоша Земана, которые поддерживают действия России.