В Чечне погибли двое подростков, "совершившие наезд" на полицейских

В центре Грозного убиты двое несовершеннолетних. По официальной версии, они наехали на машине на сотрудников ГИБДД и были застрелены. Еще двое предполагаемых нападавших, по данным источников "Интерфакса", были убиты в городе Шали, в МВД республики их назвали "боевиками". Агентство, ссылаясь на источники в МВД сообщил о гибели одного сотрудника и ранении еще троих.

По информации различных телеграм-каналов Чечни и государственных новостных агентств с источниками в МВД, утром 20 августа в разных частях республики произошли нападения на сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет после нападений возбудил уголовное дело о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Ответственность за нападения в Шали и Грозном взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство", запрещённой в России и других странах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на так называемое новостное агентство Amaq.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Мекке, в своем телеграм-канале подтвердил факт нападений и заявил, что "самая главная цель [нападавших] – создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты" во время важных мероприятий.

