Один из бывших начальников "Энергии" арестован до 16 октября

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 16 октября бывшего заместителя генерального директора корпорации "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество, сообщил "Интерфакс".

Аналогичное решение принято и в отношении другого фигуранта уголовного дела – Олега Пыльнова. Обвиняемому разрешены двухчасовые ежедневные прогулки, однако запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя, адвоката и близких родственников, а также пользоваться любыми средствами связи и делать комментарии в СМИ по обстоятельствам уголовного дела.

Белобородову и двум его предполагаемым сообщникам – главному специалисту по противодействию коррупции Олегу Пыльнову и сотруднику компании Илье Шендерею – вменяется покушение на особо крупное мошенничество.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма денежных средств, которую планировал похитить Белобородов, составляет 30 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые "требовали с одного из подрядчиков откат за право участия в тендере "Энергии".