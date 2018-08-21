Отравившийся "Новичком" Чарли Роули вновь госпитализирован

Британец Чарли Роули, выписанный из больницы примерно месяц назад после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", снова госпитализирован. На этот раз из-за проблем со зрением. Об этом рассказал The Guardian его брат Мэтью Роули.

По его словам, Чарли Роули попал в больницу на выходных и сейчас находится в реанимации. Он практически ослеп, а также с трудом выражает свои мысли по телефону. Связано ли его состояние с отравлением "Новичком" не известно. Представители больницы сказали Guardian, что не могут обсуждать или предоставлять информацию о пациенте.

В марте в английском городе Солсбери было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После долгого лечения оба были выписаны из больницы.Лондон утверждает, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.

30 июня в городе Эймсбери, в нескольких километрах от Солсбери, были найдены без сознания и с похожими симптомами двое британцев, Дон Стёрждес и ее партнер Чарли Роули. Стёрджес умерла в больнице. Роули был выписан. Следствие установило, что отравляющее вещество было идентичным тому, которым были отравлены Скрипали.