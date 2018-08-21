СМИ: информаторам МВД разрешили платить до 10 миллионов рублей

Министерство юстиции утвердило приказ министерства внутренних дел о денежном вознаграждении информаторам. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Официально документ пока не опубликован.

Приказ предполагает выплаты от 50 тысяч до 10 миллионов рублей за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений. Решение о выплате вознаграждения более 3 миллионов рублей будет принимать министр внутренних дел. Объявления о поиске информации с указанием суммы вознаграждения будут публиковаться на сайте МВД и в СМИ.

Ранее вознаграждение за помощь МВД никак не регулировалось, а отдельный бюджет на эти цели не выделялся.Информаторы или те, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные медали "За содействие МВД", грамоты, ценные подарки и удостоверение внештатного сотрудника.