Демократы в США хотят выяснить связь советника Трампа с Бутиной

Демократы из Палаты представителей США попросили Белый дом проверить, сообщал ли советник президента Джон Болтон о связях с россиянкой Марией Бутиной перед тем, как присоединиться к команде Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg. Вашингтон обвиняет Бутину в незаконном лоббировании интересов Москвы в США.

Запрос подготовили Элайджа Каммингс и Стивен Линч. Они, со ссылкой на СМИ, пояснили, что Болтон непосредственно контактировал с Бутиной.

Ранее газета The New York Times сообщила, советник президента в 2013 году участвовал по видеосвязи в мероприятии в поддержку прав на ношение оружия. Организатором мероприятия предположительно была Бутина. По данным газеты на встрече Болтон, призывал Россию предоставить гражданам право на оружие.

Бутину задержали в США 16 июля. По версии американских властей, она помогала в организации встречи президентов России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень. Бутина свою вину не признает. В Министерстве иностранных дел России Бутину называют политзаключенной.

