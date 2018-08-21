Microsoft: российские хакеры атакуют американских политиков

Компания Microsoft выявила новые попытки хакеров, связанных, как утверждается, с российскими властями, получить доступ к личным данным американских политиков и общественных деятелей в преддверии промежуточных выборов в США осенью этого года.

По утверждению корпорации, которое приводит Associated Press, связанная с Кремлем группировка создала фальшивые интернет-домены, замаскированные под ресурсы двух консервативных исследовательских центров США — Гудзоновского института и Международного республиканского института. Три других ложных домена выглядели так, будто они принадлежали Сенату США.

По словам президента и главного юриста Microsoft Брэда Смита, пока никто из американских пользователей не заходил на созданные россиянами фальшивые сайты, взаимодействие с которыми открыло бы хакерам доступ к личным данным жертв.

Несколькими неделями ранее Microsoft уже заявлял о похожей активности российских хакеров. Вскоре после этого сенатор-демократ Клэр Маккаскилл из Миссури, которая идет на переизбрание в ноябре, заявила, что российские хакеры безуспешно пытались проникнуть в компьютерную сеть Сената.

Во вторник Брэд Смит заявил о том, что компания предоставит бесплатную киберзащиту всем участникам предстоящих выборов.

На днях Смит рассказал, что на этот раз цель российских хакеров – не просто оказать поддержку одной политической силе в ущерб другой, как это было в 2016 году, а "подорвать демократию" в целом.

В Москве отрицают заявления Microsoft, называя их "политической игрой", сообщает Интерфакс.

По данным Microsoft, ответственность за операцию несет группа Strontium, иначе называемая Fancy Bear или APT28. В своем обвинительном акте спецпрокурор Роберт Мюллер ранее связал эту структуру с российской военной разведкой. В прошлом году Microsoft через суд получила контроль над созданными Strontium фальшивыми сайтами, которые мимикрировали под ресурсы известных брендов. Согласно Microsoft, через них Россия планировала вторгнуться в компьютерные сети жертв, установить вредоносные программы и похитить электронные письма.