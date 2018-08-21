США депортировали в ФРГ последнего предполагаемого нациста

США депортировали в Германию 95-летнего Якова Палия, который служил охранником в концлагере "Травники" в Польше, где погибли около 6 тысяч евреев. Об этом сообщает Associated Press. Палий – последний известный предполагаемый преступник Третьего рейха, проживавший на территории Америки. Он приехал туда в 1949 году, солгав о своем прошлом. Тогда эмигрант заявил, что во время войны был простым рабочим. Спустя 8 лет Яков получил американское гражданство, проработал в Штатах всю жизнь и затем вышел на пенсию.

Тридцать лет назад полиция обнаружила его имя в реестре нацистских преступников. Одна из бывших сотрудниц концлагеря заявила, что он проживает в США. В беседе со следствием в 1993 году Палий признался, что никогда бы не получил американскую визу, если бы рассказал правду.

В 2003 году суд обвинил Палия в преступлениях против евреев и лишил американского гражданства. Однако при попытке депортировать его выяснилось, что ни одна страна – ни Украина, ни Польша, ни ФРГ – не желает принимать Якова.

В марте этого года в должность американского посла в Германии вступил Ричард Гренелл, которому президент США Дональд Трамп поручил сдвинуть дело Палия с мертвой точки. После переговоров с Берлином депортация все же состоялась, несмотря на то что формально Яков остается лицом без гражданства. По сообщению газеты Bild, Германия разместила его в доме престарелых.

В 2009 году Германия аналогичным образом согласилась принять другого предполагаемого лагерного охранника Третьего рейха, который укрывался в США, – Ивана Демьянюка. В 2011 году он был признан виновным в причастности к более чем 28 тысячам смертей и умер через 10 месяцев, в возрасте 91 года, так и не дождавшись апелляционного разбирательства в немецком суде.