AFP: МАГАТЭ не нашло подтверждений ядерному разоружению КНДР

Наблюдатели ООН не нашли подтверждений о прекращении ядерной программы в Северной Корее. Об этом говорится в докладе Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает агентство France Press.

Отчет опубликован в понедельник, 20 августа. Он будет представлен на заседании совета МАГАТЭ в сентябре.

Согласно отчету, специалисты агентства нашли подтверждения работы радиохимической лаборатории в период между концом апреля и началом мая, после апрельского межкорейского саммита.

В докладе упоминается, что в одном из северокорейских исследовательских центров продолжается производственный цикл, запущенный в 2015 году. Кроме того, в МАГАТЭ нашли подтверждения о продолжении производства уранового топлива в Пхёнсане.

В 2009 году Пхеньян запретил инспекторам агентства вести наблюдение за ядерными программами КНДР. В связи с этим МАГАТЭ приходится вести свою деятельность на основании открытых источников и спутниковых снимков.

Саммит лидеров Северной и Южной Кореи прошел 27 апреля 2018 года. Тогда Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор. Также Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове. Западные СМИ утверждают, что КНДР продолжила ядерное производство, несмотря на достигнутые договоренности.