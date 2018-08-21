На Камчатке обвинили в экстремизме 71-летнюю пенсионерку

В городе Елизово Камчатского края следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы". Среди них – 71-летняя пенсионерка, имя которой не сообщается. Известно, что женщину обвиняют в "организации деятельности экстремистской организации". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, с июля 2017 года по август 2018 года трое жителей Елизово организовали в городе деятельность "Свидетелей Иеговы", запрещенных на территории России.

Краевое управление СК сообщает, что все подозреваемые были задержаны "при силовой поддержке бойцов ОМОН". У них изъяты "носители информации", "печатная продукция" и "рукописные записи".

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. С того времени, по данным правозащитного центра "Мемориал", 39 ее сторонников подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". При этом, как отмечает "Мемориал", в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".