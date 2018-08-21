США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против двух граждан России, одной российской и одной словацкой компании, обвинив их в связях с ранее подпавшей под санкции фирмой и в деятельности, направленной на обход ранее введенных санкций.

Как сообщило Министерство финансов США, в санкционный список попали Марина Царева и Антон Нагибин, которые названы гражданами России, российская компания Vela-Marine, а также словацкая Lacno.

Эти физические и юридические лица, как утверждается, связаны с компанией "Дайвтехносервис", против которой ранее были введены санкции в связи с ее предполагаемой причастностью к кибератакам на территории США. Эта компания, как утверждается, поставляет оборудование ФСБ.

Также 21 августа Соединенные Штаты внесли в санкционный список две российские судоходные компании из Приморского края - "Гудзон Шиппинг" и "Приморье" из Санкт-Петербурга, а также судно "Партизан" и еще пять российских судов. Эти компании и суда обвинили в нарушении санкционного режима против КНДР.

Как ожидается, не позднее чем 22 августа министерство финансов США должно объявить о дополнительных санкциях против России, связанных с обвинениями в ее адрес в применении химического оружия в британском городе Солсбери.

В двух комитетах Сената США во вторник проходят слушания, на которых обсуждается политика в отношении России, в том числе внесенный недавно в Конгресс законопроект об ужесточении санкций.