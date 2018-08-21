Суд утвердил штраф активисту за подачу уведомления на пикет

Московский областной суд оставил в силе наказание за "повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия", назначенное активисту "Левого блока" Станиславу Кирюшкину. Суд первой инстанции оштрафовал его на 10 тысяч рублей за проведение пикета, который, на самом деле, не состоялся.

28 июня Кирюшкин подал уведомление на проведение пикета против пенсионной реформы в Серпухове. Спустя три недели он получил повестку с требованием явиться в отдел полиции для допроса по административному делу - без указания, о каком именно нарушении идет речь. Уже на допросе на активиста составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

На замечание Кирюшкина о том, что никакого мероприятия он не проводил, а только лишь подавал на него уведомление, в полиции ответили, что и этого достаточно для того, чтобы привлечь его к административной ответственности. Полицейские мотивировали это тем, что ранее Корюшкин был дважды осужден за нарушение закона о митингах, а потому не имел право даже заявить о новой акции.