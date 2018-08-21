Медиахолдинги покидают “Яндекс” из-за пиратского контента

Российские медиахолдинги "Газпром медиа" и "Национальная медиа группа" (НМГ) обвинили компанию "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратам, сообщает ТАСС. Газета "Коммерсант" пишет, что в знак протеста оба холдинга, а также Первый канал убрали с главной страницы поисковика онлайн-трансляции телеканалов НТВ, ТНТ, ТВ-3, РЕН ТВ и "Пятый канал".

"Газпром медиа" нашел в разделе "Яндекс.Видео" множество ссылок на пиратские видеоресурсы с проектами холдинга. Там отметили, что "Яндекс" игнорирует просьбы о блокировке контента, в то время как Google добросовестно реагирует на такие претензии.

Комик Семен Слепаков пожаловался на ссылки "Яндекса", которые ведут на "пиратские" копии сериала "Домашний арест" – его совместного с ТНТ проекта. По словам Слепакова, "страдает качество продукта и наш бизнес". Виноватыми он назвал лиц, которые, по его выражению, "крышуют" тех, кто нарушает авторские права.

В НМГ назвали позицию "Яндекса" "разрушительной для медиа отрасли". По словам представителя холдинга Алексея Уразова, экспериментальное сотрудничество с "Яндексом" не принесло его компании прибыли, зато привело к многомиллионным убыткам.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения заявила о том, что готовит соответствующие судебные иски.

В "Яндексе" сообщили, что в письмах, которые отправили ему холдинги, упоминаний о "пиратстве" нет.