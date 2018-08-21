СК закрыл дело о гибели жителя Анапы в полицейской машине

В Анапе Следственный комитет прекратил уголовное дело о смерти местного жителя в полицейском автомобиле УАЗ, сообщает "Комитет против пыток".

Следователь Денис Ивлев вынес постановление о прекращении дела в связи с тем, что "смерть задержанного не была криминальной, а наступила от острой сердечной недостаточности". Правозащитники настаивают, что этот вывод противоречит результатам двух судебно-медицинских экспертиз.

В ночь на 18 марта Иван Гелиев подъехал по просьбе своего друга, которого полиция задержала за вождение автомобиля в нетрезвом виде, к месту задержания. Гелиев стал спорить с сотрудниками ДПС, после чего те скрутили его, заковали в наручники и передали вызванному наряду патрульно-постовой службы. В машине сотрудников ППС Гелиев умер.

"Комитет против пыток" отмечает, что следствие закрыло дело, ссылаясь на "ситуационную экспертизу", по результатам которой смерть Гелиева наступила от "осложнения имевшего у него заболевания сердца – кардиомиопатии", однако эта экспертиза была уже третьей по счету, и результаты первых двух были совершенно иными: по ним задержанный скончался "от закрытой тупой травмы шеи с очаговыми кровоизлияниями, которая сопровождалась первичным травматическим шоком и вызвала рефлекторную остановку сердца". Травма, считали эксперты ранее, "могла образоваться от ударного травмирующего воздействия тупым твердым предметом непосредственно в область шеи слева".

Следователь Ивлев также не установил, где находился погибший около полутора часов, пока его якобы везли в машине в отдел полиции.

Юристы "Комитета против пыток" собираются обжаловать постановление о прекращении уголовного дела.