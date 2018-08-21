В Сенате США обсуждаются законопроекты о санкциях против Кремля

В Вашингтоне в двух сенатских комитетах одновременно проходят слушания, посвященные новому законопроекту об ужесточении санкций против Кремля.

На слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам выступают Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, и Маршалл Биллингсли, помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма, информирует "Голос Америки".

Открывавший заседание председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер заявил, что сенаторы хотели бы понять, что именно обсуждалось на встрече президентов США и России в Хельсинки, и оценить масштабы угрозы со стороны Москвы в отношении национальной безопасности.

Сенатор Коркер напомнил, что российские власти аннексировали Крым, оккупировали часть территории Грузии и осуществили атаку на американский институт выборов в 2016 году.

Законопроект, внесенный сенатором-демократом Ван Холленом и его республиканским коллегой Марко Рубио, предусматривает введение санкций, если директор Национальной разведки Дэн Коутс установит, что Москва вмешалась в ноябрьские выборы в США.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер на прошлой неделе отметил, что законопроект в его первоначальном виде может нанести России более существенный ущерб, чем "тактическое ядерное оружие".

Вторые слушания по российской тематике проходят в сенатском Комитете по делам банков, градостроительства и урбанизации. На нем выступают исполняющая обязанности замминистра финансов Сигал Манделкер, замглавы Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс и помощник госсекретаря, руководитель бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Норд.

Отвечая на вопросы сенаторов этого комитета, Сигал Манделкер, заявила, что Министерство финансов США внесло в список санкций более 220 российских компаний и организаций. Манделкер уточнила, что США активно применяют санкции, особенно в отношении энергетического сектора России, что привело к приостановке сотрудничества американских и российских энергетических компаний. Санкции также серьезно отражаются на бизнесе олигархов, приближенных к Кремлю, отметила представитель Минфина США.