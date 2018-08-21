В Москве задержаны участники акции в поддержку Олега Сенцова

В Москве у памятника Грибоедову на Чистых прудах задержали участников несанкционированной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Они держали в руках портреты Сенцова, плакаты с призывами отпустить политзаключенных, адресованные к российским и украинским властям, и портрет советского диссидента Анатолия Марченко, умершего в тюрьме после 117 дней голодовки, с надписью "Не хотим повторения".

Всего в акции участвовало больше 20 человек. Полиция задержала десятерых. Их доставили в ОВД "Басманное".

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Своей вины он не признает. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Во вторник, в сотый день голодовки, во многих странах прошли акции солидарности с режиссером.

Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала цепной голодовки в поддержку Олега Сенцова.

С требованием немедленно освободить режиссера в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры. Они призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться скорейшего выхода Олега Сенцова из тюрьмы.