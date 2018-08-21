CNBC: Россия в прошлом году испытала ракеты с ядерным двигателем

Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в ноябре прошлого года. Американский телеканал CNBC сообщает об этом со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки. Испытания ракеты проводились в ноябре. Ныне планируется операция по поиску ракеты с участием трёх судов, одно из которых оборудовано для работы с радиоактивными материалами. По словам источников CNBC, точные сроки для поисков ещё не установлены.



Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерной энергетической установкой в марте, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобные ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за 2 минуты перед тем, как было потеряно управление. На упавших ракетах не сработала ядерная установка.