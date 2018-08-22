Facebook удалил 650 учетных записей из России и Ирана

Социальная сеть Facebook удалила 650 аккаунтов, владельцы которых пытались повлиять на политику в Великобритании, США, Латинской Америке и на Ближнем Востоке . Удаленные учетные записи связаны с Ираном и Россией. Об этом говорится в заявлении соцсети.

Руководство Facebook не нашло прямой связи между страницами, но утверждается, что их владельцы использовали схожую тактику – создавали сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других пользователей о себе и своей деятельности. Соцсеть признала их повеление "неаутентичным". В компании уточнили, что ранее США обнаружили связь части аккаунтов с российской военной разведкой. Их деятельность последнее время была сосредоточена на Сирии и Украине.

Ранее Facebook уже удалил почти 300 аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований. Вашингтон обвиняет агентство во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

В свою очередь сервис микроблогов Twitter сообщил о блокировке почти 300 аккаунтов из-за "скоординированных манипуляций". Большинство учётных записей управлялись из Ирана.