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Латвия и Эстония могут взыскать ущерб за советскую оккупацию с России

Музей оккупации Латвии, Рига

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Латвия и Эстония могут взыскать с России ущерб за советскую оккупацию. Об этом заявил министры юстиции двух стран. Совместное заявление Дзинтарса Разначса и Урмаса Рейнсалу опубликовано на сайте эстонского Минюста.

В заявлении говорится о необходимости сохранить память о жертвах и последствиях советского режима. Политики обсудили план возможных действий, в том числе на уровне ООН. Оккупацией власти двух стран называют пребывание бывших прибалтийских республик в составе СССР в 1940-1990 годах.

В декабре 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, в которой пообещали объединить усилия и предъявить требования о возмещении ущерба за оккупацию. Однако эстонский МИД тогда заявил, что Таллин не намерен требовать компенсации от Москвы. В свою очередь в Латвии ущерб оценили в 185 миллиардов евро.

Москва официально такие претензии отвергает. В российском МИДе не раз заявляли, что подобные требования игнорируют политические, исторические и правовые реалии.

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