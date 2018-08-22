В школу шагом марш! Учителей и детей хотят одеть в военную форму

В школу в военной форме – как ученики, так и учителя. Такова мечта депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, направившего письмо с соответствующими предложениями министру образования РФ Ольге Васильевой.

Школьная форма для учеников "должна иметь внешний вид, напоминающий школьную форму 1940–1960-х годов и военную форму 1930–1940-х годов", цитирует агентство РИА Новости письмо депутата министру. Кроме того, считает Петров, "правильным шагом стало бы введение единой формы и для педагогическо-учительского состава учебных заведений. Внешний вид одежды, на мой взгляд, также должен иметь внешние элементы униформы Великой Отечественной".

Зачем? По мнению депутата, это "способствовало бы повышению патриотизма у подрастающего поколения, продемонстрировало бы неразрывную связь времен и дало стимул к гордости за честь своего мундира. Также, помимо самой формы, стоило бы ввести универсальный школьный головной убор – пилотку. "Данный элемент гардероба пользуется популярностью у населения", – развивает свои идеи Владимир Петров.

Министр Ольга Васильева как раз на днях высказалась по вопросу о школьной форме: она не считает, что такая форма должна быть единой по всей стране. "У нас каждая школа имеет свою форму. У нас практически не осталось школ, которые этой формы не имеют. Цветовая гамма достаточно умеренная, красивая. Что касается ценовой политики, то форма не должна быть очень высокой по цене", – отметила министр. По этому поводу многие родители беспокоятся:

"Ренессанс" школьной формы, отмененной в России в начале 90-х годов, настал пять лет назад, когда форма для учеников вновь стала обязательной. Однако ее внешний вид школы пока что определяют сами, и "военизировать" ее в соответствии с идеями депутата Петрова пока не стали (за исключением кадетских школ и других учебных заведений военного профиля, где это уместно). А вот одеть в униформы учителей пока решились по всей России только несколько сотен школ. В Белгородской области региональное управление образования рекомендовало учителям использовать форменную одежду. Выглядит это так:

Портал "Педсовет" недавно провел опрос среди своих читателей, касающийся формы для учителей. Сторонников оказалось 37%, противников – 63%. У тех и других – свои аргументы.

За: "Если форма будет пошита за счет работодателя, я только "за", можно будет не тратиться на одежду для работы. Врачи же ходят в белых халатах, стюардессы работают в форме, почему бы и учителям не одеться в нее?"

Против: "Чем тоталитарнее государство, тем более четко выражены маркеры социальных страт: упрощенность, синхронность, одинаковость внешних и внутренних форм. С таких позиций красиво, ясно и понятно: полицейские в форме, учителя в форме, врачи в форме, дети в форме, зэки в форме, путейцы в форме. Формы отчетов примитивны и многоэтажны, заменяют исчезающие внутренние формы – смыслы. По примеру Северной Кореи: "Ровным строем! Держим шаг!"

Кстати, в истории СССР был момент, когда в униформы попытались одеть сотрудников многих гражданских ведомств. В 1947–1953 годах персональные звания и форменная одежда были введены для Министерства финансов и Госбанка, служб государственного контроля, заготовок, геологии и охраны недр, угольной промышленности, черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности, лесной и бумажной промышленности, электростанций, речного флота и Главного управления геодезии и картографии МВД. Существовали эскизы униформ для преподавателей вузов и студентов. После смерти Сталина всё это отменили, хотя в некоторых ведомствах – железнодорожном или дипломатическом – форма сохранилась.

Однако, в отличие от депутата Петрова, включать в форменную одежду "элементы военной формы времен Великой Отечественной" тогда – всего через пару лет после самой войны – не предлагали. Кстати, какие именно элементы (за исключением пилоток) он имел в виду, Владимир Петров не уточняет. Могут ли учителя и школьники выглядеть, к примеру, вот так?

Снаряжение красноармейца накануне войны выглядело следующим образом: "В январе 1941 года было введено полное походное пехотное снаряжение для красноармейцев. Оно состояло из ремня, плечевой лямки, патронной сумки, запасной тканевой патронной сумки, сумки для гранат, чехла для лопаты, сумки для продуктов, продовольственного мешочка, чехла для фляги, тканевого ранца, чехла для палаточной принадлежности, мешочка для ружейной принадлежности". Сумка для гранат или чехол для лопаты, как и сама лопата, в школе, наверное, не пригодятся. (Хотя как знать – мы, школьники времен позднего СССР, помнится, пару раз рыли окопы на уроках начальной военной подготовки.) А вот продовольственный мешочек или чехол для фляги – почему нет? Единого образца, без всяких Микки-маусов и прочей буржуазной ерунды.

Предложение военизировать школьную форму вызвало в социальных сетях неоднозначные отзывы, включая иронические и откровенно резкие:

Дмитрий Стахов: "1. считаю оч. правильной идею одеть учителей в форму, учеников – тож, а главное– ввести пилотку как осн. головной убор

2. думаю, что в форму след. одеть и трактористов – сегодня два тракториста валялись в траве, пьяные в жопу, а если бы они были в форме, то не посмели бы".

Хотя на самом деле дети в военной форме в нынешней России давно перестали быть экзотикой.

Вот, например, как выглядела в этом году акция "Правнуки Победы" в городе Маркс (Саратовская область):

Так что, возможно, депутат Владимир Петров просто уловил дух времени. К сожалению, все больше напоминающий другие малосимпатичные времена и режимы: