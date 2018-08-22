Грузия направила в Европейский суд по правам человека иск к России

Министерство юстиции Грузии направило иск против России в Европейский суд по правам человека. В заявлении Минюста Грузии говорится, что Россия осуществляет реальный контроль на территории Южной Осетии и Абхазии, поэтому именно Москва несет ответственность за похищения и убийства грузинских граждан на этих территориях.

В иске, который внесен в Страсбургский суд, грузинские власти обвиняют Россию в нарушении восьми статей Конвенции по правам человека. Особое внимание уделяется смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили 23 февраля 2018 года в Южной Осетии. По утверждению грузинской стороны, он скончался после задержания в тюрьме в Цхинвали от пыток.

Это уже третий иск Грузии против России. Первый иск касался массовой депортации грузинских граждан из России. Решение было принято в пользу Грузии. Второй иск касается вооруженного конфликта в августе 2008 года. Решение по нему пока не принято.

Российское Министерство юстиции информацию пока не прокомментировало.