В Тюмени бывших сотрудников ФСБ обвиняют в убийствах

Следователи предъявили четверым бывшим сотрудникам управления ФСБ по Тюменской области обвинения в убийствах, похищении людей и вымогательстве. Далее материалы дела будут переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в один из военных судов Уральского федерального округа, пишет "Коммерсантъ".

Следствие сформулировало обвинение в окончательной редакции в отношении действующих на момент задержания сотрудников ФСБ лейтенанта Алексея Короткова и прапорщика Евгения Гладких, а также бывшего сотрудника ведомства, тренера по самбо Александра Кобылина.

Среди других обвиняемых – оперативный сотрудник МВД Сергей Зазуля и безработный Сергей Синяков. В отношении капитана Владимира Гилева, который умер во время следствия, дело прекращено.

​Группировка с 2008 года занималась разбойными нападениями на граждан, связанных с нелегальным обналичиванием денег. Для запугивания бизнесменов участники банды использовали убийства мигрантов. В деле есть эпизод, когда они одели в деловой костюм одного из мигрантов, а потом убили его на глазах бизнесмена, у которого вымогали деньги.

По данным следствия, в 2008 году злоумышленники похитили сейф в коммерческой компании и из хулиганских побуждений сообщили о ложном минировании ресторана в 2016 году. Кроме того, Кобылина и Синякова подозревают в убийстве женщины в Тюмени в 1994 году.

По данным "Коммерсанта", раскрыть группировку удалось после серии резонансных нападений на таксистов. Их убивали, чтобы завладеть автомобилями, которые использовались для совершения других преступлений.