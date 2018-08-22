Reuters: Меркель едет в Баку за альтернативой российскому газу

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на переговоры с Азербайджаном о поставках голубого топлива в Европу из Каспия. Об этом сообщает Reuters. После критики со стороны президента США Дональда Трампа Меркель ищет альтернативы российскому топливу, хотя и не отказывается от строительства российского газопровода "Северный поток - 2", отмечает агентство.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного германского чиновника пишет, что Берлин заинтересован в строительстве Южного газотранспортного коридора. Собеседник агентства назвал его "частью с стратегии по диверсификации" энергопоставок из России в Европу.

По словам источника, среди тем, которые Меркель обсудит с азербайджанскими властями, станет вопрос модернизации инфраструктуры для дальнейших поставок газа из Азербайджана в Евросоюз через Турцию.

В прошлом месяце глава Белого дома назвал Германию заложницей России в вопросах поставок газа, назвав "ужасным" проект "Северного потока - 2". На днях США анонсировали возможные санкции против участников этого проекта.