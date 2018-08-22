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Канцлер Австрии заверил в приверженности решениям по России

Президент России Владимир Путин танцует с главой МИД Австрии Карин Кенисль на ее свадьбе, 18 августа, 2018

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Австрия полностью разделяет позицию Евросоюза в отношении России, заявил в среду канцлер Себастьян Курц. Как сообщает Reuters таким образом Курц ответил критику, которая возникла из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД.

В минувшие выходные Карин Кенисль станцевала с Путиным на собственной свадьбе. Это вызвало протест со стороны местных СМИ, обвинивших австрийское правительство в подрыве европейского единства в отношении Москвы.

Курц объявил, что позиция Вены в отношении России из-за визита Путина не поменялась, и австрийские власти остаются "привержены всем решениям Европейского Союза".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма. Возглавляемая Курцем консервативная коалиция, которая пришла к власти в конце прошлого года, неоднократно выступала за снятие антироссийских ограничительных мер.

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