Канцлер Австрии заверил в приверженности решениям по России

Австрия полностью разделяет позицию Евросоюза в отношении России, заявил в среду канцлер Себастьян Курц. Как сообщает Reuters таким образом Курц ответил критику, которая возникла из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД.

В минувшие выходные Карин Кенисль станцевала с Путиным на собственной свадьбе. Это вызвало протест со стороны местных СМИ, обвинивших австрийское правительство в подрыве европейского единства в отношении Москвы.

Курц объявил, что позиция Вены в отношении России из-за визита Путина не поменялась, и австрийские власти остаются "привержены всем решениям Европейского Союза".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма. Возглавляемая Курцем консервативная коалиция, которая пришла к власти в конце прошлого года, неоднократно выступала за снятие антироссийских ограничительных мер.