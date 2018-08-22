На Урале пенсионерку будут судить за организацию встречи с журналистами

В Свердловской области 63-летнюю пенсионерку обвиняют в организации несогласованной публичной акции. Ирина Куценок расклеила объявления, в которых сообщила о встрече местных жителей с журналистами. Об этом сообщает агентство "Между строк".

Журналисты собирались снимать репортаж о том, что в поселке, где живет Куценок уже два месяца нет горячей воды. Заявление в полицию на пенсионерку написала глава местной администрации. Куценок обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, 50 часов обязательных работ или арест на 10 суток.