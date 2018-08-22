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Свободу единорогам. Фильм о девушках из "Нового величия"

Свободу единорогам
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Свободу единорогам

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Свободу единорогам

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18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик провели в СИЗО более пяти месяцев по делу "Нового величия" – молодежной организации, которая, по утверждению следствия, готовилась свергать конституционный строй.

Адвокаты и правозащитники называли создание "Величия" провокацией спецслужб с целью запугать оппозиционно настроенную молодежь. В защиту девушек, здоровье которых резко ухудшилось в СИЗО, поднялась общественная кампания.

15 августа в Москве прошел "Марш матерей" в поддержку девушек. Несмотря на ливень, сотни людей прошли по центру города до здания Верховного суда с мягкими игрушками в руках, скандируя: "Свободу!" и "Детям не место в камерах!".

На следующий день суд перевел обеих девушек из СИЗО под домашний арест.

Фильм Беаты Бубенец.

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