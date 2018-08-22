В Испании откроют первый в мире дом престарелых для ЛГБТ

В Испании откроют первый в мире дом престарелых для геев. Он будет построен к концу 2018 года на юге Мадрида и получит государственное финансирование из регионального бюджета, сообщает газета La Vanguardia. В новом центре будет жить около 60 человек.

Согласно статистике, которую приводит издание, в Испании около 160 тысяч человек старше 65 лет, которые причисляют себя к ЛГБТ. По словам активистов, несмотря на хорошую ситуацию с правами человека в стране, пожилые гомосексуалы до сих пор подвергаются дискриминации в домах престарелых.

Испания стала одной из первых европейских стран, где узаконили однополые браки. Испанцы по сей день считаются одной из наиболее толерантных наций по отношению к ЛГБТ-сообществу, говорится в исследовании Pew Research Center. Самые низкие показатели толерантности, по данным социологов, – в Гане. В России однополые отношения считают ненормальными 72 процента опрошенных.