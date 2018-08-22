В Минске вновь договорились о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о бессрочном прекращении огня с 29 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

"Контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года начиная с полуночи 29 августа 2018 года, – написала Олифер на своей странице в Фейсбуке. – Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату".

При этом Олифер отметила, что на протяжении предыдущего перемирия, которое было объявлено 1 июля, украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия – ракетных установок "Град", танков, артиллерии и минометов.

По мнению украинской стороны, мира на Донбассе невозможно добиться без полного прекращения поставок оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов из России, в то время как "сейчас такие поставки продолжаются".

В свою очередь Кремль эти обвинения отвергает.