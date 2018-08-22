Отчет комиссии: оставшаяся часть моста в Генуе может скоро рухнуть

Автомобильный мост в городе Генуя, который обрушился 14 августа, все еще представляет угрозу и должен быть снесен. Об этом сообщается в отчете экспертной комиссии министерства транспорта, который приводит агентство ANSA.

Специалисты выявили коррозию на одной из несущих конструкций моста. Они утверждают, что конструкция может в любой момент обрушиться еще сильнее. Из-за таких опасений спасатели приостановили разбор завалов еще в понедельник.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. В издании L'Espresso утверждают, что о проблемах с безопасностью Министерству транспорта Италии было известно еще в феврале, но мер по укреплению конструкции принято не было.

Виадук Моранди в Генуе, построенный в 1960-е годы, рухнул на прошлой неделе. С высоты около 45 метров упали десятки машин, погибли 43 человека. Более 500 человек остались без крова: их дома, которые находились в долине под мостом, были серьезно повреждены обломками.