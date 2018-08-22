В НАТО отрицают слова Путина об угрозе военного союза для России

Североатлантический союз отверг в среду заявление российского президента Владимира Путина о том, что силы НАТО в Восточной Европе угрожают России. Пресс-секретарь организации Оана Лунгеску назвала действия НАТО "оборонительными" и "соразмерными", а также полностью соответствующими международному праву. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя НАТО, 4 тысячи военнослужащих, размещенных в граничащих с Россией странах Европы, не сравнятся по численности с военными подразделениями Москвы в регионе. Она отметила, что "Россия держит войска на Украине, в Грузии и Молдавии против воли правительств" этих стран.

Оана Лунгеску опровергла утверждение Путина о том, что Североатлантический союз не хочет обсуждать правила полетов военной авиации. По ее словам, соответствующий вопрос поднимался на саммите "Россия – НАТО".

Ранее РИА Новости приводило слова российского лидера о том, что инфраструктура НАТО приближается к границам России. Он заявил, что Североатлантический союз отказывается обсуждать с Москвой движения боевых самолетов.

После аннексии Крыма в 2014 году страны НАТО разместили в Литве, Латвии, Эстонии и Польше 4 тысячи военнослужащих. В случае войны с Россией они призваны оказывать ей сопротивление до прихода основных союзных сил.