Более 100 мигрантов прорвались из Африки в испанский анклав Сеута

Более 100 мигрантов из Африки прорвались на огороженную территорию испанского анклава Сеута на северном побережье Марокко. Они использовали инструменты для резки металла, чтобы проделать отверстия в двойном заборе.

Как сообщает издание El Pais, полиции не удалось сдержать нелегалов. Мигранты бросали в сотрудников сил безопасности экскременты и негашеную известь. Семь полицейских получили ожоги.

Нелегальные мигранты регулярно пытаются проникнуть через заграждение между Марокко и Испанией, чтобы попасть в Европу. В конце июля через границу прорвались около 700 африканцев. При попытке пересечь территорию некоторые из них использовали самодельные огнеметы. Пострадали 15 полицейских.

С начала года через Сеуту в Испанию попали около 4 тысяч нелегалов. В испанском правительстве ранее предложили демонтировать колючую проволоку с заграждений, поскольку мигранты, перебираясь через нее, нередко получают травмы.