Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму около 5 миллиардов долларов. Как сообщает агентство Reuters, на такие меры кредитная организация пошла, чтобы не попасть под санкции США.

Имена владельцев замороженных счетов не уточняются. В статье Reuters отмечается, что Швейцария остается одним из самых популярных направлений у состоятельных граждан России, куда они выводят средства.

22 августа вступили в силу новые санкции США в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В Вашингтоне убеждены, что Москва нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В настоящее время в Конгресс США внесен новый законопроект, ужесточающий санкции из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Новые ограничения могут затронуть проведение долларовых операций для государственных банков. Также планируется запрет на инвестиции в российский госдолг.

В ожидании объявленных Вашингтоном новых санкций резко подешевел рубль. Российский премьер Дмитрий Медведев сравнил анонсированное ужесточение санкций США с объявлением экономической войны.