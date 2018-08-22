Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд

Смотреть комментарии

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму около 5 миллиардов долларов. Как сообщает агентство Reuters, на такие меры кредитная организация пошла, чтобы не попасть под санкции США.

Имена владельцев замороженных счетов не уточняются. В статье Reuters отмечается, что Швейцария остается одним из самых популярных направлений у состоятельных граждан России, куда они выводят средства.

22 августа вступили в силу новые санкции США в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В Вашингтоне убеждены, что Москва нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В настоящее время в Конгресс США внесен новый законопроект, ужесточающий санкции из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Новые ограничения могут затронуть проведение долларовых операций для государственных банков. Также планируется запрет на инвестиции в российский госдолг.

В ожидании объявленных Вашингтоном новых санкций резко подешевел рубль. Российский премьер Дмитрий Медведев сравнил анонсированное ужесточение санкций США с объявлением экономической войны.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG