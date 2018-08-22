Операторы связи хотят обязать Google и Facebook платить по "закону Яровой"

Операторы мобильной связи "Ростелеком" и "Мегафон" предлагают обязать иностранные интернет-компании платить за хранение их контента в России в рамках "закона Яровой". Об этом агентству Reuters рассказали топ-менеджеры двух российских операторов связи. В Союзе LTE, куда входят "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2, каналу "Дождь" подтвердили, что компании действительно обсуждают такой законопроект

Если предложенный законопроект примут, под него попадут, среди прочих, Google и Facebook. Российские операторы предлагают ввести понятие "организатор распространения информации в интернете, контролируемый иностранным лицом". Компании, входящие в эту категорию, должны будут платить компенсацию за хранение их данных.

Если иностранные интернет-гиганты откажутся сотрудничать, операторы намерены ограничивать скорость доступа к их сервисам. По данным Reuters, компенсации должны затребуют МТС, "Мегафон" и "Вымпелком". Условия законопроекта якобы также обсуждает Tele2.

Согласно "закону Яровой", который вступил в силу 1 июля, операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, они обязаны передавать эту информацию российским спецслужбам по их запросу.

В рамках этих мер Роскомнадзор ведёт реестр организаторов распространения информации. Google и Facebook в список не входят, несмотря на то, что эти компании попадают под категорию распространителей информации.