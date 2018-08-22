Власти Великобритании запретят продажу щенков и котят в зоомагазинах

Правительство Великобритании запретит продажу щенков и котят моложе шести месяцев в зоомагазинах. Об этом заявили в Министерстве по вопросам окружающей среды. Так британские власти намерены бороться с жестоким обращением с животными. Нередко недобросовестные заводчики содержат собак, кошек и их потомство в неподобающих условиях.

После вступления в силу новых правил 1 октября, желающие завести домашнее животное, должны будут обратиться в приют или к лицензированному заводчику. Петиция с требованием принять такой закон, собрала около 150 тысяч подписей. Активисты надеются, что инициатива британских законодателей станет прорывом в борьбе за права домашних животных в Европе.

По данным медиакорпорации ВВС, в Соединенном Королевстве ежегодно продаются от 40 до 80 тысяч животных. При этом лицензия на их продажу есть не более, чем у ста зоомагазинов.