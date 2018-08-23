Москва потратит 100 миллионов рублей на украшение участков к выборам

Московские власти потратят более 100 миллионов рублей на украшение избирательных участков к выборам мэра, которые пройдут 9 сентября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на документы на сайте госзакупок.
Избирательные участки в Москве планируют украсить гирляндами, перетяжками ии арками из красных, белых и синих воздушных шаров. Помимо этого будут установлены специальные указатели и стенды для селфи.
Модель оформления участков почти полностью повторяет дизайн, который использовался во время выборов президента. Однако потрачено на неё будет в два раза больше, отмечает издание.
Как заявила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, все траты на проведение выборов запланированы в бюджете. Участки оформят за счет средств, поступающих на финансирование органов власти, добавила она.
На сегодняшний кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы пять человек. Это действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан". Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", поскольку большинство местных депутатов представляют "Единую Россию". Первый отказался от борьбы, второй не собрал необходимого числа подписей.
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