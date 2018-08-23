США отказались от участия в переговорах по Афганистану в Москве

США отказались от участия в конференции по мирному урегулированию в Афганистане, которую организует Россия. Об этом сообщил представитель Госдепартамента. Он выразил сомнение в том, что мероприятие поможет установить мир в Афганистане, передает DW.

На 4 сентября в Москве запланирована международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Россия пригласила 12 стран. Афганистан от участия в ней отказался. В МИД странызаявили, что процесс урегулирования конфликта должен проходить под руководством Кабула ичто афганское правительство планирует провести "прямые переговоры" с талибами, не привлекая иностранные государства, передает Reuters.

В то же время, как сообщает Reuters, для участия в переговорах в Москву приедут по меньшей мере, четыре представителя радикального исламского движения "Талибан" (запрещено в России) .

После вывода из Афганистана значительного числа военнослужащих НАТО в 2015 году внутренний конфликт в стране обострился. На прошедшей неделе представители "Талибана" не ответили на призыв властей заключить трехмесячное перемирие. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государство". В МИД России назвали подобные обвинения безосновательными